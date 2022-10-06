فيراتي: ما يفعله ميسي مثال للأفضل في التاريخ

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 10:37

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - بنفيكا وباريس سان جيرمان

يرى ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان أنّ ما يفعله الأرجنتيني ليونيل ميسي يجعله الأفضل في التاريخ.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وتعادل باريس سان جيرمان أمس -الأربعاء- أمام بنفيكا في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال فيراتي عقب المباراة في تصريحات لـ راديو مونت كارلو: "أمر لا يصدق ما يفعله ميسي، لا تعتاد أبدا".

أخبار متعلقة
مدرب سان جيرمان يوضح سبب استبدال ميسي أمام بنفيكا بعد هدفه ضد بنفيكا.. ميسي يسجل في 40 فريقا مختلفا بـ دوري أبطال أوروبا مؤتمر تشافي: عودة ميسي؟ دعوه وشأنه.. إنه يستمتع الآن انفردت بتفاصيل أزمته سابقا.. صحفية أرجنتينية: ميسي ينضم لـ برشلونة في يوليو 2023

وأضاف "أنت تقع في حبه بسبب تلك الأشياء البسيطة، بالنسبة لي من يحب كرة القدم بهذا الشكل، فهو مثال بأنه الأفضل في التاريخ".

وكان ليونيل ميسي قد افتتح التسجيل لـ سان جيرمان قبل أن يتعادل بنفيكا بهدف بخطأ من دانيلو في مرماه.

ورفع كل فريق رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة سويا، قبل أن يتواجه الفريقان مجددا يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة.

وباتت عدد الفرق التي استقبلت أهداف من ميسي في دوري الأبطال 40 ناديا.

القائمة تأتي كالآتي:

9 أهداف (أرسنال)

8 أهداف (ميلان - سيلتيك)

7 أهداف (مانشستر سيتي - باير ليفركوزن)

6 أهداف (باريس سان جيرمان - أياكس)

5 أهداف (ليون)

4 أهداف (مانشستر يونايتد - بايرن ميونيخ - باناثينايكوس - سبارتاك موسكو - إيندهوفن)

3 أهداف (تشيلسي - يوفنتوس - شاختار - دينامو كييف - شتوتجارت - كوبنهاجن - فيكتوريا بلزن - أبويل)

هدفان (ريال مدريد - روما - ليفربول - توتنام - بازل - كلوب بروج - باتي - ريد بل لايبزيج)

هدف (بنفيكا - إشبيلية - بريمن - نابولي - رينجرز - دورتموند - أولمبياكوس - سلافيا براج - فيرينكفاروسي - بوروسيا مونشنجلادباخ - ماكابي حيفا)

ميسي باريس سان جيرمان دوري أبطال أرووبا
نرشح لكم
بيلينجهام: المستقبل مع ريال مدريد؟ لا أفكر في الأمر سيد معوض: "كوبري" جاتوزو كلفني الإصابة شهرين ونصف وفاة جيامبييرو فيتوروني المعد البدني لـ توتنام بيولي: ميلان أخطأ كثيرا أمام تشيلسي مواعيد مباريات الخميس 6 أكتوبر 2022 – يد الأهلي والزمالك.. وصدامات أوروبية بالجملة "ليس بشريا".. جريليش يكشف ما قاله حارس كوبنهاجن عن هالاند بعد ظهوره بالعكاز.. بوتر: نشعر بالقلق حيال إصابة فوفانا جوارديولا يكشف حقيقة وجود شرط جزائي في عقد هالاند للانتقال لـ ريال مدريد
أخر الأخبار
بيلينجهام: المستقبل مع ريال مدريد؟ لا أفكر في الأمر 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيد معوض: "كوبري" جاتوزو كلفني الإصابة شهرين ونصف 29 دقيقة | منتخب مصر
يد - مروة عيد: ليس لدي مشكلة في عدم انضمامي للمنتخب ولكن كيف يقال إني دون المستوى! 38 دقيقة | كرة يد
شاهد أبطال إفريقيا لليد - الأهلي (27) (11) ريد ستار.. الشوط الثاني ساعة | كرة يد
وفاة جيامبييرو فيتوروني المعد البدني لـ توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
بي إن سبورتس تحصل على حقوق بطولات الاتحاد الآسيوي حتى 2032 ساعة | الوطن العربي
بيولي: ميلان أخطأ كثيرا أمام تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
كيف كانت كرة القدم جزءا من خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء