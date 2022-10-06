فيراتي: ما يفعله ميسي مثال للأفضل في التاريخ

يرى ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان أنّ ما يفعله الأرجنتيني ليونيل ميسي يجعله الأفضل في التاريخ.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وتعادل باريس سان جيرمان أمس -الأربعاء- أمام بنفيكا في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال فيراتي عقب المباراة في تصريحات لـ راديو مونت كارلو: "أمر لا يصدق ما يفعله ميسي، لا تعتاد أبدا".

وأضاف "أنت تقع في حبه بسبب تلك الأشياء البسيطة، بالنسبة لي من يحب كرة القدم بهذا الشكل، فهو مثال بأنه الأفضل في التاريخ".

وكان ليونيل ميسي قد افتتح التسجيل لـ سان جيرمان قبل أن يتعادل بنفيكا بهدف بخطأ من دانيلو في مرماه.

ورفع كل فريق رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة سويا، قبل أن يتواجه الفريقان مجددا يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة.

وباتت عدد الفرق التي استقبلت أهداف من ميسي في دوري الأبطال 40 ناديا.

القائمة تأتي كالآتي:

9 أهداف (أرسنال)

8 أهداف (ميلان - سيلتيك)

7 أهداف (مانشستر سيتي - باير ليفركوزن)

6 أهداف (باريس سان جيرمان - أياكس)

5 أهداف (ليون)

4 أهداف (مانشستر يونايتد - بايرن ميونيخ - باناثينايكوس - سبارتاك موسكو - إيندهوفن)

3 أهداف (تشيلسي - يوفنتوس - شاختار - دينامو كييف - شتوتجارت - كوبنهاجن - فيكتوريا بلزن - أبويل)

هدفان (ريال مدريد - روما - ليفربول - توتنام - بازل - كلوب بروج - باتي - ريد بل لايبزيج)

هدف (بنفيكا - إشبيلية - بريمن - نابولي - رينجرز - دورتموند - أولمبياكوس - سلافيا براج - فيرينكفاروسي - بوروسيا مونشنجلادباخ - ماكابي حيفا)