السادسة إفريقيا والرابعة عربيا.. مصر تتقدم مركزا في تصنيف فيفا

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 10:23

كتب : FilGoal

مصر وليبيريا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر أكتوبر.

وتقدّمت مصر مركزًا ووصلت إلى المركز 39 بعد أن احتلت المركز 40 في التصنيف الأخير.

وحصدت مصر 3,81 نقاط إضافية في التصنيف، ليكون رصيدها التراكمي 1486,44 نقطة.

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وتحتل مصر المركز الرابع عربيًا خلف المغرب وتونس والجزائر.

كما تتواجد في المركز السادس إفريقيا خلف السنغال والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر.

وكانت مصر قد فازت في مباراتين وديتين على النيجر وليبيريا في التوقف الدولي الماضي.

وحافظت البرازيل على صدارة التصنيف العالمي، ومن خلفها بلجيكا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا.

بينما تجاوزت إيطاليا إسبانيا ووصلت إلى المركز السادس، وتأتي هولندا ثامنة ثم البرتغال والدنمارك.

وتواصل ألمانيا تواجدها خارج الـ 10 الأوائل بتواجدها في المركز 11.

وسجلت أذربيجان أفضل تقدم في التصنيف إذ قفزت 5 مراكز ووصلت إلى المركز 123.

أمّا النرويج فكانت أكثر منتخب تراجع، إذ تقهقرت 6 مراكز دفعة واحدة وباتت الرقم 42 عالميًا.

مصر منتخب مصر تصنيف فيفا
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