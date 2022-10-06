مواعيد مباريات الخميس 6 أكتوبر 2022 – يد الأهلي والزمالك.. وصدامات أوروبية بالجملة

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 10:00

كتب : FilGoal

هدف راشفورد - مانشستر يونايتد أمام أرسنال

يوم جديد من المباريات المهمة في مختلف الألعاب يحل علينا، وكالعادة FilGoal.com يتولى رصد كافة المواعيد.

FilGoal.com يستعرض مواعيد مباريات الخميس 6 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج لحظة بلحظة من هــــنــــا

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كرة يد

في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد، يلتقي الأهلي بـ ريد ستار الإيفواري في الثانية عشر ظهرًا.

بينما يلعب الزمالك أمام كينشاسا الكونغولي في تمام الثامنة مساءً، وتُنقل كل مباريات البطولة عبر محطة الوطنية التونسية.

كرة سلة

وفي البطولة العربية لكرة السلة، يلعب الاتحاد السكندري أمام الأهلي بنغازي الليبي في الرابعة مساءً، وتُنقل عبر دبي الرياضية 1.

الدوري الأوروبي

وفي أبرز مباريات الدوري الأوروبي، يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على أومونيا القبرصي في السابعة إلا ربع مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق حسن العيدروس.

كما يستقبل أرسنال نظيره بودو جليمت النرويجي في التاسعة مساءً، مباراة تُنقل أيضًا عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق محمد بركات.

ويحل طرابزون سبور التركي، فريق محمود حسن تريزيجيه، ضيفًا على موناكو الفرنسي في السابعة إلا ربع عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق أحمد عبده.

كما يحل نانت الفرنسي، فريق مصطفى محمد، ضيفًا على فرايبورج الألماني في التاسعة مساءً عبر beIN Sports 2 بتعليق أحمد عبده.

وفي أقوى مباريات الجولة، يلعب روما أمام ريال بيتيس في التاسعة مساءً عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق علي محمد علي.

دوري المؤتمر الأوروبي

وفي دوري المؤتمر يلعب فياريال أمام أوستريا فيينا النمساوي في التاسعة مساءً عبر beIN Sports 3 بتعليق عادل خلو.

ويحل وست هام يونايتد ضيفا على أندرلخت البلجيكي في السابعة إلا ربع عبر beIN Sports Premium 3 بتعليق خالد الحدي.

الدوري السعودي

وفي دوري روشن السعودي، يحل الهلال ضيفًا على الاتفاق في الثامنة مساءً عبر SSC Sport 1 بتعليق راشد الدوسري.

الدوري الأوروبي لكرة السلة

وتنطلق مباريات الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليج"، ويحل ريال مدريد الإسباني ضيفًا على باناثينايكوس اليوناني في الثامنة مساءً.

كما يستقبل بايرن ميونيخ نظيره فنربخشة التركي في الثامنة والنصف مساءً.

NBA

وفي استعدادات دوري الـ NBA الأمريكي لكرة السلة، يلعب أتلانتا هاوكز أمام ميلواكي باكس في السادسة مساءً.

كما يلعب بروكلين نيتس أمام ميامي هيت في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

ويواجه سان أنطونيو سبيرز نظيره أورلاندو ماجيك في الثانية بعد منتصف الليل.

كما يلعب لوس أنجلوس ليكرز أمام مينيسوتا تيمبرولفز في الرابعة صباحًا.

تنس

وفي ثمن نهائي بطولة أستانا للتنس، يلتقي الصربي نوفاك دجوكوفيتش بـ الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب في الثانية ظهرا.

ويلعب الروسي دانييل ميدفيديف أمام الفنلندي إيميل روسوفوري في الثالثة والنصف عصرًا.

دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

وفي أبرز مباريات أبطال أوروبا لكرة اليد، يلعب برشلونة الإسباني أمام إلفيروم النرويجي في التاسعة إلا ربع مساءً.

ويلتقي باريس سان جيرمان بـ روكوميتني كلوب زغرب الكرواتي في التاسعة إلا ربع مساءً.

وتُنقل المباريات عبر أون تايم سبورتس.

كرة طائرة

وتتواصل منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة للسيدات، وتلعب بورتوريكو التي تضم ثنائي الأهلي أمام البرازيل في الرابعة مساءً.

بينما تلتقي الصين بـ هولندا في الثامنة مساءً.

المواعيد مواعيد المباريات
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