"ليس بشريا".. جريليش يكشف ما قاله حارس كوبنهاجن عن هالاند

كشف جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي ما قاله كارل جوان جوهانسون حارس مرمى كوبنهاجن عن إرلينج هالاند.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وسجل هالاند ثنائية في فوز مانشستر سيتي بخماسية دون رد أمام كوبنهاجن في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال جريليش في تصريحات عقب المباراة لـ بي تي سبورت عن هالاند: "لم أشاهد شيء مثل هذا في حياتي، هذه ظاهرة".

وأضاف "عندما سجلنا الهدف الثاني وجدت حارس كوبنهاجن يقول لي: هذا الرجل، أنه ليس بشريا".

وفاز مانشستر سيتي الإنجليزي على كوبنهاجن الدنماركي بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في ملعب الاتحاد معقل السماوي.

وسجل هالاند ثنائية في فوز الفريق، ليصبح ثالث لاعب يسجل في أول 3 جولات من دور المجموعات لناد إنجليزي، بعد مروان الشماخ مع أرسنال، وفيران توريس لمانشستر سيتي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة السابعة ويفصله القليل عن التأهل بشكل رسمي لدور الـ16 من البطولة.

ترتيب المجموعة السادسة بعد مرور 3 جولات:

مانشستر سيتي: 9 نقاط.

بوروسيا دورتموند: 6 نقاط.

إشبيلية: نقطة.