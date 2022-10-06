بعد ظهوره بالعكاز.. بوتر: نشعر بالقلق حيال إصابة فوفانا

أبدى جراهام بوتر المدير الفني لـ تشيلسي قلقه حيال الإصابة التي تعرض إليها ويسلي فوفانا في المباراة أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويسلي فوفانا النادي : تشيلسي تشيلسي

وسجل فوفانا أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا في ثلاثية تشيلسي أمام ميلان في ثالث جولات دور المجموعات المسابقة.

وخرج فوفانا بديلا في الدقيقة 37 من المباراة بسبب الإصابة كما ظهر بالعكاز عقب نهاية اللقاء.

وقال بوتر في المؤتمر الصحفي بخصوص ذلك: "لا نعرف بعد ما هي الإصابة، لكن هذه هو الأمر الوحيد الذي يعكر صفو هذا الفوز".

وأضاف "سنجري إشاعة غدا لنعرف طبيعة الإصابة، لكن أنا قلق".

واصل تشيلسي استفاقته وحقق انتصاره الثاني على التوالي في كل البطولات التي يشارك فيها وتلك المرة الضحية كان ميلان.

افتتح ويسلي فوفانا أهداف المباراة في الدقيقة 24.

وأضاف بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 56.

وأتم رييس جيمس ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 62.

بتلك النتيجة حقق تشيلسي انتصاره الأول في البطولة ورفع رصيده لأربع نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن ميلان الثالث.

فيما يتصدر سالزبورج المجموعة بخمس نقاط، ويحتل دينامو زغرب المركز الرابع والأخير بثلاث نقاط.