خبر في الجول – كاواساكي يرفض تخفيض مطالبه لانتقال مارسينيو.. وموقف الأهلي

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 00:19

كتب : محمد عبد العظيم

مارسينيو

رفض كاواساكي الياباني تخفيض مطالبه خلال اجتماعه الأخير بمسؤولي الأهلي من أجل انتقال مارسينيو لصفوف المارد الأحمر.

مارسينيو

النادي : كاواساكي فرونتال

كاواساكي فرونتال
الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجولة الأخيرة من المفاوضات شهدت تمسك النادي الياباني بالحصول على 3 ملايين دولار ولم يبد أي مرونة خلال الاجتماع.

وبناء عليه بدأ الأهلي يفكر في الخيارات البديلة في ظل عدم توصله لاتفاق مع كاواساكي لضم اللاعب البرازيلي.

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ويظل مارسينيو هو الخيار الأول لمارسيل كولر المدير الفني لكن حسم صفقة أخرى بدلا من اللاعب البرازيلي يتوقف على قرار المدرب السويسري.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق إن كاواساكي يرغب في الحصول على 3 ملايين دولار وقد يوافق على مبلغ أقل بشرط تقسيط المبلغ على دفعتين لا أكثر.

ويمتد تعاقد اللاعب مع النادي الياباني حتى يناير 2024 ولن ينتهي بعد 3 أشهر كما ذكر على موقع "ترانسفير ماركت".

وسجل مارسينيو - 27 عاما - 9 أهداف في الدوري الياباني عقب مرور 30 جولة.

ويبتعد مارسينيو عن صدارة الهدافين بثلاثة أهداف، حيث يحتل المركز السادس في قائمة الهدافين، وهو أيضا ثاني هدافي فريقه بعد الياباني أكيهيرو إيناجا.

ويحتل كاواساكي المركز الثاني من الدوري الياباني برصيد 54 نقطة من 30 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن يوكوهاما مارينوس المتصدر.

جاء ذلك بعد أن تلقى كاواساكي ضربة في المنافسة بخسارته أمام هوكايدو سابورو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، حيث صنع مارسينيو ثالث أهداف فريقه.

وبدأ مارسينيو مسيرته مع فريق إنترناسيونال البرازيلي.

ورحل اللاعب عن الدوري البرازيلي في صيف 2019 إلى نادي تشونجنشينج ليانجيانج الصيني وحتى فبراير 2021.

وانتقل مارسينيو إلى كاواساكي الياباني في صيف 2021.

مارسينيو الأهلي كاواساكي
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