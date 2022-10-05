حوار – الكومي يتحدث عن "الشيطان الأكبر".... دور متعب في التعاقد مع جاريدو وحالة قد تجعله يرحل

"حققت استقرارا كبيرا في الإسماعيلي خلال سنة من عودتي لرئاسة النادي، هل سمعتوا عن مشاكل في النادي أو عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم؟" هكذا تحدث يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الدراويش.

وأجرى الكومي حوارا مع قناة "أبو ظبي الرياضية" وتحدث فيه عن رأيه في سنة تولى فيها رئاسة النادي في ولايته الثانية.

وأكد الكومي أنه حقق استقرارا كبيرا للدراويش وأضاف "المكافآت كان الفريق يحصل عليه قبل المباريات، في إحدى المرات كنا ندفع مليون جنيه لتحفيز اللاعبين، كنا ننتظر هبوط النادي بسبب الظروف الصعبة لكن اجتزناها بنجاح".

وشدد "حققنا استقرارا في كل المجالات ووقعنا عقدا مع الشركة الراعية ببنود لا بأس بها".

وعن وعوده لجماهير الإسماعيلي قال: "أعد جماهير الإسماعيلي بالعودة لمنصات التتويج".

وأكمل "ورغم ضعف الإمكانيات وقصر مدة تواجدنا في الإدارة وصلنا للمركز الثالث في كأس الرابطة ونعمل على أن نصبح الأول ففي البداية تسدد وتحصل على ركلة ركنية حتى تصل لتسجيل الأهداف الأهم هو المحاولة".

وبسؤاله عن مطالبات سحب الثقة منه ومن مجلس إدارته رد ضاحكا "هناك أعداء نجاح وهناك من يتزعمهم وهو الشيطان الأكبر وسمسار المدينة، وهذا يحدث في كل الأندية لكن أين سحب الثقة؟ كل هذا حديث فأين أعضاء الجمعية العمومية قمنا بنجاحات متتالية".

وبسؤاله من هو الشيطان الأكبر أجاب "سمسار من السماسرة في المدينة أطلق عليه سمسار المدينة وكل جمهور الإسماعيلي يعرفه جيدا".

وعن كيف تعاقد مع خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق أجاب "سيرة جاريدو الذاتية جيدة ونتائجه في السعودية كانت مميزة وسألنا لاعبي الأهلي ومنهم عماد متعب وقيل لنا مدرب جيد وجاء ذلك بعد استشارة اللجنة الفنية في النادي".

وبسؤاله هل جاريدو هو رجل المرحلة المقبلة أجاب "هكذا أعتقد، والنتائج ستظهر كل شيء والمياه تكذب الغطاس مثلما يقولون، ولو خسر مباريات متتالية سيرحل، الأمر بسيط لن أستمر في الخطأ مهما كان".

وعما طلبه من جاريدو أوضح "المشروع بيننا هو مشروع بطولة، أقول لجاريدو أريد تحقيق بطولة ولو حقق المركز الثاني أو الثالث فهذا جيد، لكنني لن أقول له إن هدفنا هو المركز الثاني".

وبسؤاله عن منافسة الإسماعيلي الموسم الماضي على الهروب من الهبوط والآن يطالب جاريدو بالتتويج بالبطولات فهل هذا يعد منطقيا أجاب "لأن لدي كل المقومات للمنافسة ولدينا 3 لاعبين في منتخب مصر من فريقنا وسيكون هناك أكثر من ذلك".

وأكمل "كل صفقاتنا الصيفية أصفهم بالسوبر، وليفربول يملك لاعبين سوبر ولا يفوز وتوج بالدوري مرة واحدة فقط، ومانشستر سيتي يفوز ويخسر، ليس معنى امتلاكك لأفضل اللاعبين أنك ضمنت الفوز بالدوري لكن أثق في قدرتنا في تحقيق نتائج إيجابية".

وأتم الكومي تصريحاته قائلا: "ليس عيبا أن أبدا أن تفشل والنجاح هو الخروج من العثرات لتحاول مجددا وتنجح".