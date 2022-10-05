جوارديولا يكشف حقيقة وجود شرط جزائي في عقد هالاند للانتقال لـ ريال مدريد

كشف بيب جوارديولا حقيقة وجود شرط جزائي في عقد إرلينج هالاند لاعب الفريق يسمح له الانتقال لـ ريال مدريد مستقبلا.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وانتشرت الساعات الماضية بعض التقارير التي تفيد بأن لدى هالاند شرط جزائي خاص يمكنه من الانتقال إلى ريال مدريد بعد 3 مواسم.

وقال جوارديولا بخصوص ذلك: "هذا غير صحيح، ليس لديه شرط جزائي لريال مدريد أو أي فريق آخر. ما يمكنني أن أقول؟ لدي شعور بأنه سعيد للغاية هنا وسنحاول معه ومع الآخرين أن نجعله سعيدًا".

وفاز مانشستر سيتي الإنجليزي على كوبنهاجن الدنماركي بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في ملعب الاتحاد معقل السماوي.

وسجل هالاند ثنائية في فوز الفريق، ليصبح ثالث لاعب يسجل في أول 3 جولات من دور المجموعات لناد إنجليزي، بعد مروان الشماخ مع أرسنال، وفيران توريس لمانشستر سيتي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة السابعة ويفصله القليل عن التأهل بشكل رسمي لدور الـ16 من البطولة.

ترتيب المجموعة السادسة بعد مرور 3 جولات:

مانشستر سيتي: 9 نقاط.

بوروسيا دورتموند: 6 نقاط.

إشبيلية: نقطة.

كوبنهاجن: نقطة.