حمودي: طموح أسوان دفعني للانضمام للفريق.. وجمهور الأهلي يحب الخير للاعبين

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 23:39

كتب : FilGoal

أحمد حمودي

كشف أحمد حمودي لاعب أسوان عن الأسباب التي دفعته للانضمام لصفوف الفريق الأزرق.

أحمد حمودي

النادي : أسـوان

أسـوان

وانضم حمودي لصفوف أسوان في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وقال حمودي عبر قناة صدى البلد: "وجود ربيع ياسين من أسباب الموافقة على الانتقال إلى أسوان".

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وأضاف "مشروع أسوان يجعل أي لاعب متحمس للتواجد مع الفريق في الموسم الجديد".

وواصل "طموح الفريق والإدارة وهيثم عرابي هو التواجد في مركز متقدم بجدول الدوري".

وأكمل "بالنسبة لي تواجدي مع أسوان يعتبر تحد كبير، والجميع أمامه هدف سنعمل على تحقيقه".

واستمر في تصريحاته "بيراميدز أصعب تجربة مررت بها في كرة القدم بعدما ضاع موسمين من مسيرتي بسبب خطأ".

وأشار "أشكر بيراميدز ومسؤوليه على الفترة التي قضيتها مع النادي وكنت أتمنى أن يكون حظي أفضل معهم".

وأتم تصريحاته "جمهور الأهلي كبير وله كل التقدير والتحية ويحب الخير للاعبي فريقه".

أسوان أحمد حمودي
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