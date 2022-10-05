بسبب اللعب العنيف.. غرامة بجانب الإيقاف لـ طارق حامد بعد الطرد أمام النصر

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

طارق حامد

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع غرامة مالية على طارق حامد لاعب اتحاد جدة بجانب إيقافه بسبب اللعب العنيف وفقا لوصف القرار الصادر.

طارق حامد

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وكان طارق حامد قد تعرض للطرد المباشر في مواجهة اتحاد جدة والنصر بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب الدخول بقوة على قدم فينسينت أبو بكر.

وجاء قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي كالآتي:

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"ثبوت مخالفة لاعب نادي الاتحاد طارق حامد، وبالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة فإلزام اللاعب بغرامة مالية".

"إلزام طارق حامد بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم".

"القرار غير قابل للاستئناف وفقا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق".

وكان لقاء اتحاد جدة والنصر قد انتهى بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 11 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر.

ويلعب اتحاد جدة مباراته المقبلة أمام الفتح بعد غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة.

ويغيب طارق حامد عن مواجهة الفتح بسبب الإيقاف.

اتحاد جدة طارق حامد الدوري السعودي
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