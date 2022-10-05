المسمار الأخير في نعش لوبيتيجي.. دورتموند يفوز برباعية أمام إشبيلية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 23:08

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند

فاز بوروسيا دورتموند برباعية مقابل هدف أمام إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في دوري أبطال أوروبا.

وودع جولين لوبيتيجي المدير الفني لـ إشبيلية جماهير الفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية على مستوى المحلي والأوروبي.

وسجل رافاييل جيريرو وجود بيلينجنهام وكريم أديمي ويوليان براندت أهداف بوروسيا دورتموند بينما أحرز يوسف النصيري هدف إشبيلية.

وأصبح بيلينجهام أول لاعب وسط في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في 3 مباريات متتالية.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده عند النقطة 6 في المجموعة السابعة خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ 9 نقاط.

التشكيل

قاد كريم أديمي هجوم بوروسيا دورتموند، بينما جود بيلينجهام في خط وسط الفريق.

فيما تواجد إيسكو وراكيتيتش في تشكيل لوبيتجي الأخير كمدير فني لـ إشبيلية.

مخلص المباراة

افتتح جيريرو أهداف المبارة عند الدقيقة 6 بعد تسديدة قوية من منتصف الملعب تتجاوز الحارس وتسكن الشباك.

وحرم ألكساندر ماير حارس بوروسيا دورتموند إشبيلية من التعادل بعد تسديدة قوية من يوسف النصيري عند الدقيقة 10.

وضاعف بيلينجهام النتيجة عند الدقيقة 41 بعد تسديدة قوية سكنت الجهة اليمنى للشباك.

وأضاف كريم أديمي الهدف الثالث عند الدقيقة 43 بعد متابعة جيدة للكرة سبقتها تمريرة من جانب بيلينجهام.

ومع بداية الشوط الأول، عادل النصيري لـ إشبيلية بعد رأسية قوية في الزاوية اليسرى للشباك عند الدقيقة 51.

وأضاف براندت الهدف الرابع عند الدقيقة 76 بعد عرضية من يوسوفا موكوكو ترجمها إلى رأسية قوية في الشباك هدف جميل.

وكاد دورتموند أن يوسع الفارق في الدقيقة من المباراة عن طريق دونيل مالين لكن مرت بمحازاة القائم الأيمن لينتهي اللقاء بفوز بوروسيا برباعية دون رد.

إشبيلية بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
"ليس بشريا".. جريليش يكشف ما قاله حارس كوبنهاجن عن هالاند بعد ظهوره بالعكاز.. بوتر: نشعر بالقلق حيال إصابة فوفانا جوارديولا يكشف حقيقة وجود شرط جزائي في عقد هالاند للانتقال لـ ريال مدريد "أشعر بالألم لترك الفريق الذي أحبه".. إشبيلية يقيل لوبيتيجي كروس: ريال مدريد كان يمكن أن يفوز 7-1.. والأهداف ستدخل في المباريات المقبلة تقاسم الصدارة مستمر.. بنفيكا يتعادل أمام باريس سان جيرمان وانتصار أول لـ يوفنتوس الاستفاقة مستمرة.. تشيلسي يسقط ميلان بثلاثية في مباراة الفرص الضائعة.. ريال مدريد يفوز على شاختار ويضع قدما في الدور الثاني لأبطال أوروبا
أخر الأخبار
محمود شبانة يعلن عبر في الجول إعارته من الزمالك إلى سموحة 5 ساعة | الكرة المصرية
"ليس بشريا".. جريليش يكشف ما قاله حارس كوبنهاجن عن هالاند 6 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سان جيرمان يوضح سبب استبدال ميسي أمام بنفيكا 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد ظهوره بالعكاز.. بوتر: نشعر بالقلق حيال إصابة فوفانا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – كاواساكي يرفض تخفيض مطالبه لانتقال مارسينيو.. وموقف الأهلي 6 ساعة | الكرة المصرية
تقارير: حمد الله قد يظهر مع المغرب في كأس العالم 6 ساعة | قطر 2022
حوار – الكومي يتحدث عن "الشيطان الأكبر".... دور متعب في التعاقد مع جاريدو وحاله قد تجعله يرحل 6 ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا يكشف حقيقة وجود شرط جزائي في عقد هالاند للانتقال لـ ريال مدريد 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية