المسمار الأخير في نعش لوبيتيجي.. دورتموند يفوز برباعية أمام إشبيلية

فاز بوروسيا دورتموند برباعية مقابل هدف أمام إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في دوري أبطال أوروبا.

وودع جولين لوبيتيجي المدير الفني لـ إشبيلية جماهير الفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية على مستوى المحلي والأوروبي.

وسجل رافاييل جيريرو وجود بيلينجنهام وكريم أديمي ويوليان براندت أهداف بوروسيا دورتموند بينما أحرز يوسف النصيري هدف إشبيلية.

وأصبح بيلينجهام أول لاعب وسط في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في 3 مباريات متتالية.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده عند النقطة 6 في المجموعة السابعة خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ 9 نقاط.

التشكيل

قاد كريم أديمي هجوم بوروسيا دورتموند، بينما جود بيلينجهام في خط وسط الفريق.

فيما تواجد إيسكو وراكيتيتش في تشكيل لوبيتجي الأخير كمدير فني لـ إشبيلية.

مخلص المباراة

افتتح جيريرو أهداف المبارة عند الدقيقة 6 بعد تسديدة قوية من منتصف الملعب تتجاوز الحارس وتسكن الشباك.

وحرم ألكساندر ماير حارس بوروسيا دورتموند إشبيلية من التعادل بعد تسديدة قوية من يوسف النصيري عند الدقيقة 10.

وضاعف بيلينجهام النتيجة عند الدقيقة 41 بعد تسديدة قوية سكنت الجهة اليمنى للشباك.

وأضاف كريم أديمي الهدف الثالث عند الدقيقة 43 بعد متابعة جيدة للكرة سبقتها تمريرة من جانب بيلينجهام.

ومع بداية الشوط الأول، عادل النصيري لـ إشبيلية بعد رأسية قوية في الزاوية اليسرى للشباك عند الدقيقة 51.

وأضاف براندت الهدف الرابع عند الدقيقة 76 بعد عرضية من يوسوفا موكوكو ترجمها إلى رأسية قوية في الشباك هدف جميل.

وكاد دورتموند أن يوسع الفارق في الدقيقة من المباراة عن طريق دونيل مالين لكن مرت بمحازاة القائم الأيمن لينتهي اللقاء بفوز بوروسيا برباعية دون رد.