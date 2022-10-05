الاستفاقة مستمرة.. تشيلسي يسقط ميلان بثلاثية

واصل تشيلسي استفاقته وحقق انتصاره الثاني على التوالي في كل البطولات التي يشارك فيها وتلك المرة الضحية كان ميلان.

وفاز تشيلسي على ضيفه ميلان اليوم الأربعاء في ملعب ستامفورد بريدج في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

افتتح ويسلي فوفانا أهداف المباراة في الدقيقة 24.

وأضاف بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 56.

وأتم رييس جيمس ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 62.

بتلك النتيجة حقق تشيلسي انتصاره الأول في البطولة ورفع رصيده لأربع نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن ميلان الثالث.

فيما يتصدر سالزبورج المجموعة بخمس نقاط، ويحتل دينامو زغرب المركز الرابع والأخير بثلاث نقاط.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من تشيلسي وكاد ماسون ماونت يسجل هدفا في الدقيقة الخامسة لكن تسديدته تصدى لها حارس ميلان.

وفي الدقيقة 23 كاد تياجو سيلفا يسجل هدفا برأسية لكن تسديدته تصدى لها الحارس.

ومن ركلة ركنية حولها تياجو سيلفا برأسه مجددا ومرة أخرى تصدى له الحارس.

وفي الدقيقة 24 أطلق فوفانا تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن تقدم تشيلسي.

وأضاف ماونت هدفا ثانيا في الدقيقة 33 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وكاد رافائيل لياو يدرك التعادل لميلان لكن تسديدته جاءت في منتصف المرمى ليتصدى لها كيبا بسهولة.

وفي الدقيقة 56 أرسل رييس جيمس عرضية قابلها أوباميانج بتسديدة مباشرة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للبلوز.

وبعد ذلك الهدف بدا واضحا أن تشيلسي ضمن الانتصار.

وبالفعل في الدقيقة 62 سجل رييس جيمس الهدف الثالث للفريق اللندني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك الهدف وانحصر اللعب في وسط الملعب وسط استسلام تام من ميلان للنتيجة.

لم يحدث جديد فيما تبقى من دقائق لتنتهي المباراة بانتصار تشيلسي بثلاثية مقابل لا شيء.