في مباراة الفرص الضائعة.. ريال مدريد يفوز على شاختار ويضع قدما في الدور الثاني لأبطال أوروبا

فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه شاختار دونتسك الأوكراني بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

سجّل هدفا ريال مدريد: رودريجو وفينيسيوس جونيور. فيما سجّل أوليكساندر زوبكوف هدف شاختار الوحيد.

ليصل ريال مدريد إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة، بينما تجمّد رصيد شاختار عند 4 نقاط في المركز الثاني.

ويحتاج ريال مدريد للتعادل أمام شاختار في الجولة الرابعة الأسبوع المقبل لضمان تأهله رسميًا إلى الدور الثاني.

وحقق ريال مدريد الفوز في أول 3 مباريات له بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2014.

فيما خسر شاختر لأول مرة هذا الموسم في مختلف المسابقات بعد 5 انتصارات وتعادلين.

المواطنون ضد الأجانب

شهد تشكيل ريال مدريد تواجد 10 لاعبين أجانب، إذ كان داني كارباخال هو الإسباني الوحيد.

وعاد الثنائي فيدي فالفيردي وإيدير ميليتاو للتشكيل الأساسي بعد أن دخلا في الشوط الثاني أمام أوساسونا.

كما استمر حضور الأوكراني أندري لونين أمام مواطنيه، لتعويض تيبو كورتوا المصاب.

فيما تواجد لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز على مقاعد البدلاء بعد تعافيهما من الإصابة.

في المقابل، ولأول مرة في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، دخل شاختار مباراة بـ 11 لاعبًا أوكرانيًا.

وانخفض عدد اللاعبين الأجانب في قائمة شاختار منذ الحرب التي شنتها روسيا على البلاد، بعد أن كان فريقًا برازيليًا بامتياز لسنوات طويلة.

غياب كورتوا، وهازارد ومودريتش على دكة البدلاء. لونين وفالفيردي وتشواميني أساسيون في تشكيل ريال مدريد أمام شاختار دونيستك 📋#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/Kf25utC50k — FilGoal (@FilGoal) October 5, 2022

هجوم كاسح

ريال مدريد شن عددًا هائلًا من الهجمات على مرمى الضيوف في الشوط الأول، لكنه أنهاه بفارق هدف وحيد لا أكثر.

النادي الملكي افتتح التسجيل من أول فرصة حقيقية في الدقيقة 13 بواسطة رودريجو جويس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ليسجل اللاعب البرازيلي، الذي شارك في مركز المهاجم بجوار كريم بنزيمة، هدفه الأول في أبطال أوروبا من خارج منطقة الجزاء.

القائد بنزيمة حاول العودة لهز الشباك، وهدد مرمى الضيوف بتسديدة قوية في الدقيقة 24 لكن أناتولي تروبين بدأ التألق وتصدى.

الهدف الثاني لم يتأخر كثيرًا، وسجّله برازيلي آخر هو فينيسيوس بعد عمل جماعي هائل بين أفراد ريال مدريد في الدقيقة 28.

ورفع فينيسيوس رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم بمختلف البطولات، بجانب صناعهت لـ 4 أهداف.

أهداف ريال مدريد ضد شاختار: ⚽فينسيوس جونيور ⚽رودريجو برازيلي وأسمر 🇧🇷#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/vtvUiwYFyU — FilGoal (@FilGoal) October 5, 2022

شراسة هجمات ريال مدريد تصاعدت، فأطلق فالفيردي تسديدة قوية في الدقيقة 30 تصدى لها تروبين.

مرت ثوانٍ معدودات وهدد فينيسيوس من جديد لكن فاليري بوندار مدافع شاختار أبعد الكرة من على خط المرمى.

فينيسيوس لم يهدأ، فتعاون مع بنزيمة وسدد على المرمى في الدقيقة 34، لكن تروبين تصدى.

وفي الدقيقة التالية عاد تروبين لتصدٍ جديد هذه المرة أمام بنزيمة بعد عرضية ديفيد ألابا.

ريال مدريد واصل العرض الهجومي الدسم وشن هجمة مرتدة رائعة في الدقيقة 38 انتهت عند فينيسيوس بعد عمل جماعي بين فالفيردي وبنزيمة ورودريجو، لكن البرازيلي سدد بجوار القائم بقليل.

عكس سير اللعب

شاختار احتاج لهجمة واحدة حتى يهز شباك ريال مدريد في الدقيقة 39.

الظهير الأيسر بوجدان ميخايليتشنكو أرسل عرضية متقنة، قابلها المهاجم أوليكساندر زوبكوف بتسديدة رائعة على الطائر سكنت شباك لونين.

لتكون شباك لونين قد اهتزت في كل المباريات الـ 7 الرسمية التي خاضها بقميص ريال مدريد.

أولكسندر زوبكوف لاعب شاختار سجل هدفًا رائعًا في شباك ريال مدريد 🤯#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/IHq0INrYpJ — FilGoal (@FilGoal) October 5, 2022

شوط أهدأ

في الشوط الثاني قلت هجمات ريال مدريد، لكن المباراة ظلت معلقة مما عقّد موقف الفريق صاحب الأرض.

شيء واحد لم يتغيّر: تألق الحارس تروبين، خصوصا عندما أبعد تسديدة فالفيردي الصاورخية في الدقيقة 51.

تروبين واصل تقديم مباراة العمر، ومنع رودريجو من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 64 بعد أن تبادل البرازيلي الكرة مع بنزيمة.

كارلو أنشيلوتي أجرى التغيير الأول بحلول الدقيقة 70، وأقحم إدواردو كامافينجا بدلا من مواطنه أورليان تشواميني.

ثم عاد ودفع بـ ماركو أسينسيو في الدقيقة 80 بدلا من رودريجو المتألق.

نحس بنزيمة

المهاجم القريب من الظفر بجائزة الكرة الذهبية، عجز عن التسجيل بعد تألق تروبين الذي استمر حتى الدقيقة 89 أمام النجم الفرنسي.

بنزيمة لم يتوقّف، فحاول الصناعة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ومرر كرة رائعة نحو أسينسيو الذي سدد على االقائم.

ليخرج ريال مدريد فائزًا بفارق هدف رغم الفرص الغزيرة.