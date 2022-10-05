توضيح من اتحاد الكرة بشأن رخص المدربين المستخرجة من كاف

أوضح اتحاد الكرة المصري موقف الاتحاد من الرخص التدريبية الخاصة بالمدربين المصريين والتي يتم استخراجها من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية:

بشأن ما تداولته وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة، حول مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نظيره المصري، فيما يتعلق بإيقاف أحد المدربين المصريين، عقب ثبوت تزويره رخصة تدريبية، يود الاتحاد المصري لكرة القدم توضيح الآتي:

القرار صدر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" بإيقاف المدرب، بعد تقديمه رخصة منسوبة إليه، وثبت لدى الاتحاد الإفريقي عدم تواجد اسم المدرب بين الحاصلين على الرخص التدريبية الصادرة منه.

الرخص التدريبية بمختلف فئاتها لا يتم إصدارها عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث يصدرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

الاتحاد المصري لكرة القدم ممثلًا في جمال محمد علي مدير إدارة المدربين يراجع أسماء جميع المدربين المصريين الحاصلين على دورات تدريبية، بشكل مباشر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لعمل حصر كامل بأسماء جميع المدربين المصريين الحاصلين على الرخص التدريبية بمختلف فئاتها.

وقررت لجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إيقاف المدرب المصري: أحمد عادل عبد الرحمن إبراهيم لمدة 5 سنوات.

وجاء ذلك بناءً على حسبما أوضح كاف في خطابه للاتحاد المصري: "لا يحمل أحمد عادل إبراهيم كحامل رخصة "A" ولم يُصدر كاف مثل هذه المستندات. مما يعني أن المستندات أدناه مزورة بما في ذلك التوقيعات التي تم استخدامها في المستندات المذكورة". (طالع التفاصيل)