هالاند لا يتوقف عن التسجيل.. مانشستر سيتي يضرب كوبنهاجن بخماسية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 22:49

كتب : عمرو عبد المنعم

مانشستر سيتي - كوبنهاجن

فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على كوبنهاجن الدنماركي بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في ملعب الاتحاد معقل السماوي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة السابعة ويفصله القليل عن التأهل بشكل رسمي لدور الـ16 من البطولة.

وتجمد رصيد كوبنهاجن عند نقطة في المركز الرابع والأخير.

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وواصل إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي تألقه وتسجيله للأهداف وسجل هدفين خلال الشوط الأول فقط من المباراة.

تقدم هالاند في الدقيقة 6 لمانشستر سيتي بتسديدة قوية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من جواو كانسيلو.

وجاء الهدف من أول لمسة لـ هالاند في المباراة.

وبهذا الهدف أصبح هالاند ثالث لاعب يسجل في أول 3 جولات من دور المجموعات لناد إنجليزي، بعد مروان الشماخ مع أرسنال، وفيران توريس لمانشستر سيتي.

ثم أضاف هالاند الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيقة 32 بمتابعة لتسديدة سيرخيو جوميز.

ووصل هالاند لهدفه رقم 19 مع مانشستر سيتي بواقع 14 في الدوري و5 في دوري أبطال أوروبا.

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ونجح هالاند في تخطي عدد أهداف لويس سواريز في دوري أبطال أوروبا، بواقع 28 هدفا للنجم النرويجي. بفارق هدفا عن مهاجم برشلونة السابق.

وجاء الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 39 عن طريق دايفيد خوكولافا مدافع كوبنهاجن بالخطأ في مرماه بعدما اصطدمت به الكرة من تسديدة الظهير الأيسر سيرخيو جوميز.

لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثلاثية دون رد.

في بداية الشوط الثاني أجرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عدة تغييرات وسحب هالاند وأشرك بدلا منه بالمهاجم الشاب كول بالمر.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد عرقلة إيمريك لابورت.

وتقدم رياض محرز ليسدد ركلة الجزاء وسجل منها الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 55.

وأكمل خوليان ألفاريز خماسية مانشستر سيتي في الدقيقة 76 بعد صناعة من رياض محرز.

واستمرت سيطرة مانشستر سيتي على اللعب ولكن دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بفوز السماوي بخماسية دون رد.

مانشستر سيتي هالاند دوري أبطال أوروبا
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