مدربة سيدات محلة محسن تتقدم بشكوى لـ فيفا ضد اتحاد الكرة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 22:40

كتب : رضا السنباطي

شباب محلة محسن

تقدمت رضوى خضر المدير الفني لفريق سيدات مركز شباب محلة محسن بشكوي لـ فيفا ضد اتحاد الكرة المصري.

وينشط شباب محلة محسن في الدرجة الثالثة لـ دوري كرة القدم للسيدات المصري.

وقالت رضوى في تصريحات لـ FilGoal.com: "تقدمت بشكوى رسمية للفيفا ضد اتحاد الكرة لعدم التزامه بدعم فريق محلة حسن للكرة النسائية".

وأضافت "هناك دعم سنوي من الفيفا للاتحادات المحلية من أجل الاهتمام بالكرة النسائية، تواصلت مع ممثلي اتحاد الكرة وللأسف لم يكن هناك ردا منهم على رسائلي".

وأردفت "الاتحاد يطالبنا بمبالغ رسوم القيد والكارنيهات والقيمة الضريبية المضافة".

وتابعت "نحن من ندفع للاستمرار في الدوري من أجل الصعود، الفريق يشارك منذ 4 سنوات وكنا قريبين في موسمين للصعود للدوري الممتاز".

وأتمت "إذا لم نحصل على دعم سيكون القرار هو تجميد النشاط".

شباب محلة محسن دوري السيدات
نرشح لكم
الاتحاد المنستيري: الأهلي اختار الإقامة في سوسة.. وكنا نود إذاعة وديات الأحمر توضيح من اتحاد الكرة بشأن رخص المدربين المستخرجة من كاف حوار عبد القادر - عن اتهامه بالأنانية والمنافسة الصعبة في كل البطولات وهدفه الأغلى مران الزمالك - برنامج خاص لـ سامسون بأمر من فيريرا تعرف على القناة الناقلة لمباراة الاتحاد المنستيري والأهلي كل صفقات الدوري المصري لموسم 2022-2023 المصري بالسلوم لـ في الجول: تم التعاقد مع نادي إنبي لرعاية الفريق مران الأهلي- تاو وعمار حمدي يواصلان التأهيل.. ومحاضرة فنية من كولر
أخر الأخبار
الاتحاد المنستيري: الأهلي اختار الإقامة في سوسة.. وكنا نود إذاعة وديات الأحمر دقيقة | الكرة الإفريقية
المسمار الأخير في نعش لوبتيجي.. دورتموند يفوز برباعية أمام إشبيلية 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقاسم الصدارة مستمر.. بنفيكا يتعادل أمام باريس سان جيرمان وانتصار أول لـ يوفنتوس 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الاستفاقة مستمرة.. تشيلسي يسقط ميلان بثلاثية 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في مباراة الفرص الضائعة.. ريال مدريد يفوز على شاختار ويضع قدما في الدور الثاني لأبطال أوروبا 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
توضيح من اتحاد الكرة بشأن رخص المدربين المستخرجة من كاف 22 دقيقة | الكرة المصرية
هالاند لا يتوقف عن التسجيل.. مانشستر سيتي يضرب كوبنهاجن بخماسية 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدربة سيدات محلة محسن تتقدم بشكوى لـ فيفا ضد اتحاد الكرة 39 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار