مدربة سيدات محلة محسن تتقدم بشكوى لـ فيفا ضد اتحاد الكرة

تقدمت رضوى خضر المدير الفني لفريق سيدات مركز شباب محلة محسن بشكوي لـ فيفا ضد اتحاد الكرة المصري.

وينشط شباب محلة محسن في الدرجة الثالثة لـ دوري كرة القدم للسيدات المصري.

وقالت رضوى في تصريحات لـ FilGoal.com: "تقدمت بشكوى رسمية للفيفا ضد اتحاد الكرة لعدم التزامه بدعم فريق محلة حسن للكرة النسائية".

وأضافت "هناك دعم سنوي من الفيفا للاتحادات المحلية من أجل الاهتمام بالكرة النسائية، تواصلت مع ممثلي اتحاد الكرة وللأسف لم يكن هناك ردا منهم على رسائلي".

وأردفت "الاتحاد يطالبنا بمبالغ رسوم القيد والكارنيهات والقيمة الضريبية المضافة".

وتابعت "نحن من ندفع للاستمرار في الدوري من أجل الصعود، الفريق يشارك منذ 4 سنوات وكنا قريبين في موسمين للصعود للدوري الممتاز".

وأتمت "إذا لم نحصل على دعم سيكون القرار هو تجميد النشاط".