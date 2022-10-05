مدربة سيدات محلة حسن تتقدم بشكوى لـ فيفا ضد اتحاد الكرة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 22:40

كتب : رضا السنباطي

شباب محلة محسن

تقدمت رضوى خضر المدير الفني لفريق سيدات مركز شباب محلة حسن بشكوي لـ فيفا ضد اتحاد المصري لـ كرة القدم.

وينشط فريق شباب محلة حسن في دوري الدرجة الثالثة للسيدات.

وقالت رضوى في تصريحات لـ FilGoal.com: "تقدمت بشكوى رسمية للفيفا ضد اتحاد الكرة لعدم التزامه بدعم فريق محلة حسن للكرة النسائية".

وأضافت "هناك دعم سنوي من الفيفا للاتحادات المحلية من أجل الاهتمام بالكرة النسائية، تواصلت مع ممثلي اتحاد الكرة وللأسف لم يكن هناك ردا منهم على رسائلي".

وأردفت "الاتحاد يطالبنا بمبالغ رسوم القيد والكارنيهات والقيمة الضريبية المضافة".

وتابعت "نحن من ندفع للاستمرار في الدوري من أجل الصعود، الفريق يشارك منذ 4 سنوات وكنا قريبين في موسمين للصعود للدوري الممتاز".

وأتمت "إذا لم نحصل على دعم سيكون القرار هو تجميد النشاط".

شباب محلة محسن دوري السيدات
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