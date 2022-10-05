مدرب بايرن يعلق على تطور لاعبه المغربي

يرى يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ أن لاعبه المغربي نصير مزراوي تأقلم من الفريق مؤخرا بعد بداية بطيئة بعد الشيء.

مزراوي انتقل إلى بايرن الصيف الماضي قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

وقال ناجلزمان عن مزراوي: "نصير يعمل بشكل أفضل وأفضل الآن. أنا سعيد جدًا بتطوره".

وأضاف لشبكة DAZN "لقد استغرق الأمر بعض الوقت في البداية للتأقلم، لكنه أكثر ثقة الآن".

وشارك مزراوي في 9 مباريات مع البافاري هذا الموسم وصنع هدفا.

مشاركة المغربي الأخيرة كانت في فوز بايرن ميونيخ بخماسية دون رد على فيكتوريا بلزن في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

الفوز هو الـ28 المتتالي لـ بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا ليتخطى الرقم القياسي المسجل باسم ريال مدريد بين 2012-2017 في أطول سلسلة دون هزيمة في دور مجموعات المسابقة.

وحافظ بايرن ميونيخ على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط في 3 مباريات فيما فيكتوريا بلزن يتذيل المجموعة دون نقاط.

وسجل ليروي ساني ثنائية وجمال موسيالا وساديو ماني وتشوبو موتينج خماسية بايرن.

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