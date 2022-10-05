وكيل لاوتارو يتحدث عن مستقبله وعرض بايرن ميونيخ

تحدث أليخاندرو كامانو، وكيل لاوتارو مارتينيز عن مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة مع إنتر.

ويحظى لاوتارو باهتمام عدد من الأندية أبرزهم بايرن ميونيخ الألماني.

وقال كامانو في تصريحات لـ TyC Sports: "أي شيء يمكن أن يحدث في المستقبل. إنتر ليس في أفضل حالته، لكنه يظل فريق رائع".

وأضاف "لا أحد يستبعد ظهور أندية أخرى بقوة في السوق من أجله، لكنه ليس في عجلة من أمره ويدع كرة القدم تأخذ مجراها".

وتابع "اهتمام بايرن؟ دائما هناك الكثير من العروض والأمر ليس مفاجئا".

وأردف "لوتارو هو من بين أفضل 10 لاعبين في العالم وعلى الرغم من أنني تلقيت العديد من المكالمات، إلا أن لديه أولويتان بحلول نهاية العام: إنتر والمنتخب الوطني".

وأتم "في فترة الانتقالات الأخيرة كانت هناك فرص للمغادرة مقابل مبالغ رائعة لكنه أدرك أنه من الأفضل عدم الانتقال".

لاوتارو يمتلك عقدا مع إنتر حتى صيف 2026.

لاوتارو (25 عاما) انضم إلى إنتر صيف 2018 قادما من راسينج الأرجنتيني.

وخاض المهاجم الأرجنتيني مع إنتر 254 مباراة، سجل خلالها 104 هدفا وصنع 31 آخرين.