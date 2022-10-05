كرة يد - جدول ربع نهائي بطولة إفريقيا.. وموعد مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة

اختتمت منافسات دور المجموعات ببطولة دروي أبطال إفريقيا لكرة اليد.

وينطلق ربع نهائي البطولة المقامة في تونس غدا الخميس، وتختتم البطولة يوم الأحد.

وأسفرت منافسات دور المجموعات عن مواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك في نصف النهائي.

وكان الأهلي قد تصدر مجموعته بالفوز على الترجي في المباراة الختامية 28-21.

أما الزمالك فخسر من الإفريقي وتأهل ثانيا بعد تفوق الفريق التونسي 33-31.

مباريات ربع النهائي: الخميس 6 أكتوبر

الأهلي × ريد ستار الإيفواري (12:00 ظهرا)

الإفريقي × عين توتة الجزائري (2:00 عصرا)

الزمالك × كينشاسا الكونغولي (6:00 مساء)

الترجي × مولودية الجزائر (8:00 مساء)

وحال تأهل قطبا كرة اليد المصرية يقام نصف النهائي بين الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الجمعة.