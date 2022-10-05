هالاند يسجل ثنائية في كوبنهاجن ويتخطى رقم سواريز

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 21:23

كتب : FilGoal

هالاند

سجل إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي هدفا من اللمسة الأولى له أمام كوبنهاجن الدنماركي.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن الدنماركي في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت بملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

ومن أول لمسة له في المباراة سجل هالاند هدف تقدم مانشستر سيتي بتسديدة قوية بالقدم اليمنى في الدقيقة السادسة.

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ثم أضاف هالاند الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيقة 32 بمتابعة لتسديدة سيرخيو جوميز.

وأصبح هالاند ثالث لاعب يسجل في أول 3 جولات من دور المجموعات لناد إنجليزي، بعد مروان الشماخ مع أرسنال، وفيران توريس لمانشستر سيتي.

ووصل النجم النرويجي للهدف رقم 19 له مع مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الجاري.

بواقع 14 هدفا في الدوري الإنجليزي، و5 في دوري أبطال أوروبا.

ونجح هالاند في تخطي عدد أهداف لويس سواريز في دوري أبطال أوروبا، بواقع 28 هدفا للنجم النرويجي. بفارق هدفا عن مهاجم برشلونة السابق.

ولا تزال الأرقام القياسية التي يحطمها هالاند قابلة للزيادة خلال المباراة.

هالاند مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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