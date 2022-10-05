كرة يد - علي زين يقود دينامو بوخارست للفوز الأول في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 21:09
كتب : FilGoal
تألق علي زين المحترف المصري في صفوف دينامو بوخارست أمام بورتو ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ونجح زين في تسجيل 10 أهداف قادت فريقه للفوز على بورتو بنتيجة 32-27 ضمن مباريات الجولة الرابعة.
وحقق دينامو بوخارست بذلك أولى انتصاراته في دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات بعد التعرض للخسارة في الثلاث مواجهات الأولى.
ويلعب الثنائي علي زين ومحمد ممدوح هاشم في صفوف دينامو بوخارست.
ونجح محمد ممدوح هاشم في تسجيل هدفين في المباراة ليسجل الثنائي المصري سويا 12 هدفا.
ويلعب دينامو بوخارست في الجولة الخامسة يوم 26 أكتوبر أمام باريس سان جيرمان.
ويتأهل أول فريقين من المجموعة إلى ربع النهائي مباشرة بينما يلعب أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات ليتأهل اثنين منهم.
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