رغم الهدف الرائع.. أهلي جدة يتعادل في أولى مبارياته مع موسيماني

تعادل فريق أهلي جدة في أولى مبارياته تحت قيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أمام فريق جدة.

وقاد موسيماني فريق أهلي جدة الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى السعودي أمام فريق جدة وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة السعودي "دوري يلو".

تقدم أهلي جدة بهدف رائع في الدقيقة 26 عن طريق هيثم عسيري بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية متقنة.

قبل أن يتعادل فريق جدة عن طريق البراء عبد العزيز في الدقيقة 58.

ووصل الأهلي إلى النقطة 8 في المركز الثامن بجدول الترتيب، وارتفع رصيد جدة إلى النقطة 8 كذلك في المركز التاسع.