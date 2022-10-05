سالزبورج ينجو من مفاجأة اللحظة الأخيرة ويحقق انتصارا مثيرا على دينامو زغرب

نجا سالزبورج من مفاجأة اللحظات الأخيرة ضد دينامو زغرب وحقق فوزا مثيرا بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا.

واستضاف سالزبورج منافسه زغرب في ملعب ريد بول آرينا في ثالث جولات المسابقة ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

سجل هدف المباراة الوحيد نواه أوكافور في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة تسجيل جوسيب درميتش لاعب زغرب هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

بتلك النتيجة تصدر سالزبورج المجموعة مؤقتا بخمس نقاط يليه ميلان بأربع نقاط ثم دينامو زغرب بثلاث نقاط وأخيرا تشيلسي بنقطة وحيدة.

وسيلتقي ميلان بمنافسه تشيلسي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ملخص المباراة

لم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة وجاء الشوط الأول هادئا في أغلب أحداثه.

وجاء التهديد الأول بالتحديد في الدقيقة 55 بعدما حول بنجامين سيسكو عرضية من ركلة ركنية برأسية لكن حارس زغرب تصدى له.

وفي الدقيقة 68 حصل سالزبورج على ركلة جزاء بداعي عرقلة أحد لاعبيه من القميص.

وحول نواه أوكافور ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 71 ليتقدم للفريق النمساوي.

وكاد بنجامين سيسكو يسجل هدفا ثانيا لسالزبورج لكن الحارس تصدى له.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل دينامو زغرب هدفا لكن تم إلغائه بداعي التسلل على جوسيب دريميتش.