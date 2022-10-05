انتهت أبطال أوروبا - بنفيكا (1)-(1) باريس سان جيرمان.. نهاية المباراة

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على بنفيكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتقاسم الفريقان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يوفنتوس في المركز الثالث بلا رصيد من النقاط.

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بنفيكا (1)-(1) باريس سان جيرمان

نهاية المباراة

ق82 خروج ليونيل ميسي ونزول بابلو سارابيا

ق81 دوناروما ينقذ هدفا محققا

نهاية الشوط الأول

ق42 جوووووووول التعادل دانيلو بالخطأ في مرماه

ق22 جووووووووول ميسي

ق18 دوناروما يواصل التألق ويتصدى لتسديدة نيريس

ق8 دوناروما يتصدى لانفراد محقق

انطلاق المباراة

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يوفنتوس (3)-(1) ماكابي حيفا

نهاية المباراة

ق83 جوووول رابيو

ق75 هدف تقليص الفارق

ق50 جووووول فلاهوفيتش يسجل الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36 جوووووول رابيو

انطلاق المباراة