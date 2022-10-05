كلوب: أحب أهداف الركلات الثابتة كثيرا لهذا السبب

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 20:42

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - ليفربول ورينجرز

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الأهداف المفضلة بالنسبة له هي الأهداف التي تأتي من ركلات حرة مباشرة.

وانتصر ليفربول على جلاسكو رينجرز في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بهدفين سجلهما ترينت ألكسندر أرنولد من ركلة حرة ومحمد صلاح من ركلة جزاء.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نعم، الهدف الثاني جاء من ركلة جزاء، ولكن لويس دياز قام بعمل رائع للتحصل عليها".

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وأضاف المدرب الألماني "الركلة الحرة من ترينت ألكسندر أرنولد كانت رائعة للغاية".

وواصل "الأهداف المفضلة بالنسبة لي هي الأهداف التي تسجل من الكرات الثابتة لأنها لا تحتاج لتدخل من حكم الفيديو المساعد ويمكنك الاحتفال بها على الفور".

واستمر "لقد مر وقت طويل للغاية على آخر مرة سجل فيها ترينت من ركلة حرة، لذا أنا سعيد أنه لم يفقد هذه الميزة".

وأكمل "لم أنزعج على الإطلاق من إهدار العديد من الفرص أمام رينجرز، لقد فزنا بهدفين دون رد، وهذا رائع وكافٍ بالنسبة لي. لنواصل السير إلى الأمام".

وعما إذا كان ليفربول قد استفاد من النقد الخارجي، أوضح كلوب "لا يسعني الانتظار حتى أعود لقراءة الصحف من جديد لأنني لم أقرأ أي صحيفة منذ عدة أسابيع، لا أعلم ما يحدث في العالم، أعلم فقط الأخبار الكبيرة والمهمة".

وأردف "النقد شيء طبيعي، ونحن لسنا راضين عن أنفسنا بنسبة 100%".

وأتم مدرب بروسيا دورتموند السابق "نحن لا نعيش أفضل فتراتنا، لذا كان علينا أن نجري بعض التعديلات البسيطة".

وارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 6 في ترتيب المجموعة خلف المتصدر نابولي بـ 9 نقاط.

ويأتي أياكس ثالثا بثلاث نقاط، وأخيرا رينجرز رابعا بدون أي نقط.

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