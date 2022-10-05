لاعب جديد مهدد في إسبانيا.. ماركوس يورينتي يبتعد لـ 5 أسابيع

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

ماركوس يورينتي - أتليتكو مدريد

أعلن نادي أتليتكو مدريد عن إصابة لاعبه ماركوس يورينتي بتمزق عضلي.

وغادر يورينتي مباراة كلوب بروج مساء الثلاثاء مصابًا بعد نصف ساعة، مما سيبعده عن الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن يورينتي سيبتعد لمدة 4 أو 5 أسابيع، مما يمثّل ضربة قوية لـ أتليتكو مدريد.

وبالتالي باتت مشاركة يورينتي في كأس العالم في خطر، إذ قد لا يمتلك وقتًا كافيًا لاستعادة لياقته البدنية قبل المونديال.

ويعد يورينتي لاعبًا محوريًا في خطط دييجو سيميوني، إذ يستخدمه بتنوع في خط الوسط، كما يدفع به أحيانًا في مركز الظهير الأيمن.

اللاعب صاحب الـ 27 عامًا يمتلك 17 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، وشارك مع لاروخا في يورو 2020 الذي وصلت فيه كتيبة لويس إنريكي لنصف النهائي.

وينطلق كأس العالم يوم 20 نوفمبر المقبل، وتتواجد إسبانيا في مجموعة تضم كوستاريكا وألمانيا واليابان.

وتعاني إسبانيا من عدة مشاكل، إذ عاد ميكيل أويارزابال قائد ريال سوسيداد من إصابته بقطع في الرباط الصلييبي لتوه.

كما يغيب بشكلٍ مؤكد خوانمي نجم ريال بيتيس، وتحوم الشكوك حول داني أولمو جناح لايبزج الذي يبتعد من عدة أسابيع.

ولا يشارك أنسو فاتي مع برشلونة بشكلٍ أساسي، كما يبتعد جيرارد مورينو مهاجم فياريال لعدة أسابيع إضافية للإصابة.

وخسر أتليتكو مدريد بهدفين دون رد في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، ليتأزم موقفه أكثر.

إسبانيا منتخب إسبانيا ماركوس يورينتي
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