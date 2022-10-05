التشكيل - أديمي يقود بوروسيا دورتموند.. وإيسكو في هجوم إشبيلية
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 20:20
كتب : FilGoal
يقود كريم أديمي هجوم بوروسيا دورتموند في مواجهة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا.
ويحل بوروسيا دورتموند ضيفا على إشبليية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ثلاث جولات دور مجموعات المسابقة.
وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالآتي:
حارس المرمى: ألكساندر ميير
الدفاع: رافاييل جيريرو - نيكو شلوتيربيك - نيكولاس شوله - توماس مونييه
الوسط: جود بيلينجنهام - صالح أوزكان - إيمري تشان - يوليان براندت
الهجوم: كريم أديمي - يوسوفا موكوكو
بينما جاء تشكيل إشبيلية كالآتي:
حارس المرمى: بونو
الدفاع: أليكيس تيليس - كيكي سالاس - جوزيه كارمونا - جيسوس نافاس
الوسط: إيفان راكيتيتش- نيمانيا غوديل - جوان جوردان
الهجوم: إيسكو - يوسف النصيري - سوسو
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