التشكيل - أديمي يقود بوروسيا دورتموند.. وإيسكو في هجوم إشبيلية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 20:20

كتب : FilGoal

إيسكو

يقود كريم أديمي هجوم بوروسيا دورتموند في مواجهة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بوروسيا دورتموند ضيفا على إشبليية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ثلاث جولات دور مجموعات المسابقة.

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالآتي:

حارس المرمى: ألكساندر ميير

الدفاع: رافاييل جيريرو - نيكو شلوتيربيك - نيكولاس شوله - توماس مونييه

الوسط: جود بيلينجنهام - صالح أوزكان - إيمري تشان - يوليان براندت

الهجوم: كريم أديمي - يوسوفا موكوكو

بينما جاء تشكيل إشبيلية كالآتي:

حارس المرمى: بونو

الدفاع: أليكيس تيليس - كيكي سالاس - جوزيه كارمونا - جيسوس نافاس

الوسط: إيفان راكيتيتش- نيمانيا غوديل - جوان جوردان

الهجوم: إيسكو - يوسف النصيري - سوسو

إشبيلية بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
المسمار الأخير في نعش لوبتيجي.. دورتموند يفوز برباعية أمام إشبيلية تقاسم الصدارة مستمر.. بنفيكا يتعادل أمام باريس سان جيرمان وانتصار أول لـ يوفنتوس الاستفاقة مستمرة.. تشيلسي يسقط ميلان بثلاثية في مباراة الفرص الضائعة.. ريال مدريد يفوز على شاختار ويضع قدما في الدور الثاني لأبطال أوروبا الرباط الصليبي يضرب حارس لايبزج بعد هدفه ضد بنفيكا.. ميسي يسجل في 40 فريقا مختلفا بـ دوري أبطال أوروبا مدرب بايرن يعلق على تطور لاعبه المغربي سالزبورج ينجو من مفاجأة اللحظة الأخيرة ويحقق انتصارا مثيرا على دينامو زغرب
أخر الأخبار
الاتحاد المنستيري: الأهلي اختار الإقامة في سوسة.. وكنا نود إذاعة وديات الأحمر 55 ثاتيه | الكرة الإفريقية
المسمار الأخير في نعش لوبتيجي.. دورتموند يفوز برباعية أمام إشبيلية 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقاسم الصدارة مستمر.. بنفيكا يتعادل أمام باريس سان جيرمان وانتصار أول لـ يوفنتوس 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الاستفاقة مستمرة.. تشيلسي يسقط ميلان بثلاثية 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في مباراة الفرص الضائعة.. ريال مدريد يفوز على شاختار ويضع قدما في الدور الثاني لأبطال أوروبا 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
توضيح من اتحاد الكرة بشأن رخص المدربين المستخرجة من كاف 21 دقيقة | الكرة المصرية
هالاند لا يتوقف عن التسجيل.. مانشستر سيتي يضرب كوبنهاجن بخماسية 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدربة سيدات محلة محسن تتقدم بشكوى لـ فيفا ضد اتحاد الكرة 38 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار