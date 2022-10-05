تشكيل باريس سان جيرمان - الثلاثي الناري في الهجوم أمام بنفيكا.. وراموس وماركينيوس بالدفاع

يبدأ باريس سان جيرمان مواجهة بنفيكا بالثلاثي الناري في الهجوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار في الهجوم بينما يقود سيرخيو راموس وماركينيوس الدفاع.

ويتقاسم الفريقان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما بينما يوفنتوس في المركز الثالث بلا رصيد من النقاط.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:

حارس المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: سيرخيو راموس – دانيلو بيريرا - ماركينيوس

الوسط: أشرف حكيمي - فيتينها - ماركو فيراتي - نونو مينديش

الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - نيمار

ويقام اللقاء على ملعب النور في البرتغال بينما تقام مباراة الجولة الرابعة في فرنسا.