التشكيل - أوباميانج يقود تشيلسي.. وجيرو في هجوم ميلان

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 19:59

كتب : FilGoal

بيير إيميريك أوباميانج - تشيلسي

يقود بيير إيمريك أوباميانج هجوم تشيلسي في مواجهة ميلان بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب تشيلسي ضد ميلان في الجولة الثالثة من مجموعات دوري الأبطال، في المباراة التي تقام بملعب ستامفورد بريدج معقل الفريق الأزرق.

ودفع جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي بثلاثي دفاعي أمام ميلان.

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وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: ويسلي فوفانا – تياجو سيلفا – كاليدو كوليبالي

الوسط: رييس جيمس – ماتيو كوفاسيتش – روبن لوفتيس تشيك – بين تشيلويل

الهجوم: رحيم ستيرلينج – بيير إيمريك أوباميانج – ماسون ماونت

بينما جاء تشكيل ميلان كالآتي:

المرمى: تشبريان تاتاروشانو

الدفاع: سيرجينيو ديست - فيكايو توموري – كالو - فودي بالو توريه

الوسط: إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي - رادي كرونيتش - شارل دي كيتلاري

الهجوم: رفاييل لياو – أوليفيه جيرو

ويحتل تشيلسي المركز الأخير في المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، وميلان يأتي في الصدارة برصيد 4 نقاط.

تشيلسي دوري أبطال أوروبا ميلان
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