مؤتمر مورينيو: أثق في 60 ألف مشجع قبل لقاء بيتيس.. وبيلوتي وأبراهام يستطيعان اللعب سويا

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

مورينيو

يثق جوزيه مورينيو المدير الفني لروما في لاعبيه و60 ألف مشجع قبل لقاء ريال بيتيس الإسباني غدا الخميس في ثالث جولات الدوري الأوروبي.

وتحدث مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء قائلا: "صعوبة المباراة تكمن أن بيتيس فريق قوي ولديه هوية واضحة وخبرات كبيرة، هو فريق فاز بالكثير من المباريات وهذا ليس سهلا في إسبانيا خاصة إن لم تكن من الفرق الثلاثة الأولى".

وشدد "سيكون اختبارا صعبا لكنه 11 لاعبا ضد 11 بالإضافة لدعم 60 ألف مشجع أتمنى أن يقوموا بدورهم لأنه بعد أسبوع في مدينة إشبيلية سيكون الجمهور الإسباني شرسا".

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وأكمل "أثق في لاعبي فريقي و60 ألف مشجع".

وبسؤاله هل يستطيع تامي أبراهام وأندريا بيلوتي اللعب سويا في الهجوم أجاب "اللاعبون الجيدون يستطيعون اللعب سويا".

وتابع المدرب البرتغالي حديثه "في البداية بدا من المستحيل أن يلعب لورينزو بيليجريني ونيكولو زانيولو وباولو ديبالا وأبراهام سويا".

واستدرك "ليس سهلا على الفرق اللعب ضد لاعبين جيدين مثل بيلوتي وأبراهام، الأمر منوط بالمدربين لإيجاد الحل المناسب".

ويلعب روما في المجموعة الثالثة من الدوري الأوروبي رفقة بيتيس وهلسنكي الفنلندي ولودوجوريتس رازجراد البلغاري.

ويتصدر بيتيس المجموعة بست نقاط يليه لودوجوريتس بثلاث نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن روما.

فيما يأتي هلسنكي رابعا بدون أي نقطة.

مورينيو روما ريال بيتيس الدوري الأوروبي
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