مؤتمر أرتيتا: أوديجارد ساعدنا في دراسة بودو جليمت.. وموقف النادي من تجديد عقود ثلاثي الفريق

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 19:44

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن استعداد الفريق لمواجهة بودو جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي.

ويواجه أرسنال نظيره بودو جليمت على ملعب الإمارات في ثالث جولات دور مجموعات المسابقة.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "درسنا الفريق جيدا، وجعلنا اللاعبين على دراية بالفريق الذي سنواجهه غدًا وتاريخهم وما فعلوه في السنوات القليلة الماضية. لدينا مارتن أوديجارد الذي يعرفهم وقام بواجبه بخصوص ذلك في غرفة الملابس. جميعنا نعلم أنها ستكون صعبة".

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وأضاف "قيادة أوديجارد؟ على الأرجح إنه ليس صاحب الصوت الأعلى، لكنه شخص متواضع جدًا، ويحاول القيام بفعل الأشياء بالطريقة الصحيحة وقيادة هذا القارب بأسرع وقت ممكن ونعتقد أنه الشخص المناسب لتمثيل قيم هذا النادي".

وأردف "هل الدوري الأوروبي عائق أم تساعدكم؟ دائما مساعدة. سنحظى بأجواء رائعة غدًا في الإمارات ونريد تلك الليالي الأوروبية. نعم نريد أن نلعب بالأمس واليوم (دوري أبطال أوروبا)، ولكن هذا هو واقعنا في الوقت الحالي وعلينا قبوله وهو جزء من الخطوة التالية. نحن بحاجة لتحقيق أقصى استفادة منه".

وعن تجديد عقود ثلاثي الفريق، أوضح "نحن نخطط للمستقبل في الوقت الحالي، ونعمل على ذلك في الوقت الحالي، وسنحاول فعل الأشياء بالطريقة الصحيحة، هؤلاء اللاعبين مستقبل كبير للنادي".

ولم يخض أرسنال سوى مباراة في الدوري الأوروبي بعدما ألغيت الجولة الثانية على خلفية وفاة ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث.

ويمتلك أرسنال في رصيده 3 نقاط بعد الفوز في مباراته الأولى أمام زيورخ السويسري.

وينفرد بودو جليمت بالصدارة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على زيورخ والتعادل أمام آيندهوفن.

أرسنال الدوري الأوروبي بودو جليمت ميكيل أرتيتا
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