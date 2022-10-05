مدرب أندورا: مستعد للتعاقد مع بيكيه وأنا مغمض العينين

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 19:39

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه

مزح إيدير سارابيا المدير الفني لفريق أندورا في دوري الدرجة الإسباني، بشأن إمكانية انضمام جيرارد بيكيه لناديه.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

وترجع ملكية نادي أندورا لـ بيكيه نفسه، ويتولى سارابيا المساعد السابق لـ كيكي سيتيين في برشلونة تدريب الفريق.

وصرّح سارابيا عبر إذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أنا سعيد هنا، حضرت منذ عامين وقد تحسّن الفريق كثيرًا".

وأكمل: "ما حدث خلال 4 سنوات هو أمر مذهل، تم تجديد الملعب والمدينة الرياضية".

وعن إمكانية التعاقد مع بيكيه لو سنحت له الفرصة، أجاب ضاحكًا: "سأفعل ذلك وأنا مغمض العينين".

وتابع: "شاهدنا بيكيه في مباراة إنتر ومايوركا، يلعب أقل الآن لكن يتبقى له عدة سنوات في المستوى العالي".

ويحتل أندورا المركز السادس في الدرجة الثانية هذا الموسم في مفاجأة بموسمه الأول في هذه الدرجة.

وأنهى أندورا القسم الثالث الموسم الماضي في الصدارة برصيد 71 نقطة وبفارق 4 نقاط عن رديف فياريال.

نادي أندورا المنتمي لإمارة أندورا –الواقعة على الحدود الفرنسية الإسبانية-، يمتلكه جيرارد بيكيه نجم برشلونة، وينافس في المسابقات الإسبانية.

أندورا عوض نادي ريوس الذي فشل في توفية الضمانات المالية، وفقد مقعده في القسم الثالث.

ودفع أندورا مبلغ 452 ألف يورو رفقة عدة أندية أخرى قدمت طلبات بدورها مثل نادي زامورا، وخاين، وليناريس، ليقع اختيار الاتحاد الإسباني في الأخير على نادي بيكيه.

إيدير سارابيا (40 عاما) عمل مع بيكيه عن قرب وقتما كان مساعدا لـ كيكي سيتيين في تدريب برشلونة قبل عدة أشهر.

ويتولى سارابيا مهمة أندورا خلفا لـ ناتشو كاسترو، ومهمته الأساسية كانت الصعود بالفريق إلى دوري الدرجة الثانية.

وعمل سارابيا كمساعد لـ سيتيين في لاس بالماس، وريال بيتيس، وبرشلونة، وأثار كثير من الجدل خلال تولي قيادة برشلونة.

جيرارد بيكيه
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