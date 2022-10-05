تشكيل ريال مدريد – عودة فالفيردي وميليتاو.. ومودريتش احتياطي أمام شاختار

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة شاختار دونتسك في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل عودة فيدي فالفيردي وإيدير ميليتاو بعد أن دخلا كبديلين أمام أوساسونا في المباراة الماضية.

فيما يعود لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز لمقاعد البدلاء بعد غيابهما الفترة الماضية للإصابة.

ويتواصل ظهور الأوكراني أندري لونين في حراسة المرمى على حساب تيبو كورتوا المصاب.

ويمتلك ريال مدريد 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحل شاختار ثانيًا برصيد 4 نقاط.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – فيرلان ميندي

الوسط: أورليان تشواميني – فيدي فالفيردي – توني كروس

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: لويس لوبيز – لوكاس كانيزاريس – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – لوكاس فاسكيز – إدواردو كامافينجا – لوكا مودريتش – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – ماريانو دياز