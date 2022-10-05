تشكيل ريال مدريد – عودة فالفيردي وميليتاو.. ومودريتش احتياطي أمام شاختار
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 19:23
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة شاختار دونتسك في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.
وشهد التشكيل عودة فيدي فالفيردي وإيدير ميليتاو بعد أن دخلا كبديلين أمام أوساسونا في المباراة الماضية.
فيما يعود لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز لمقاعد البدلاء بعد غيابهما الفترة الماضية للإصابة.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @FCShakhtar! #UCL pic.twitter.com/YMwdGvPSRl— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 5, 2022
ويتواصل ظهور الأوكراني أندري لونين في حراسة المرمى على حساب تيبو كورتوا المصاب.
ويمتلك ريال مدريد 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحل شاختار ثانيًا برصيد 4 نقاط.
تشكيل ريال مدريد:
حراسة المرمى: أندري لونين
الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – فيرلان ميندي
الوسط: أورليان تشواميني – فيدي فالفيردي – توني كروس
الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور
دكة البدلاء: لويس لوبيز – لوكاس كانيزاريس – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – لوكاس فاسكيز – إدواردو كامافينجا – لوكا مودريتش – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – ماريانو دياز