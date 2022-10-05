الدرجة الثانية - مهاجم مصر للمقاصة ينتقل إلى بورتو السويس

الداخلية يضم محمود عزت

سبورت: برشلونة يحتاج 3 معجزات لعودة ميسي

سبورت: نيوكاسل يصر على التعاقد مع ديباي

الدرجة الثانية - دكرنس يدعم صفوفه بمحترف تحت السن

الكومي لـ في الجول: لم نفاوض عمرو وردة.. وسنسجل كل صفقاتنا قبل غلق القيد

حازم إمام لـ في الجول: لا أفكر في الاعتزال.. وقد أنتظر ليناير في تلك الحالة

تقرير: أحمد رفعت يصل الإمارات للانضمام إلى الوحدة

محمود شبانة يعلن عبر في الجول إعارته من الزمالك إلى سموحة