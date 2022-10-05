الدرجة الثانية - مهاجم مصر للمقاصة ينتقل إلى بورتو السويس
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 19:18
كتب : رضا السنباطي
دعم نادي بورتو السويس صفوفه تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد من منافسات الدرجة الثانية.
جون أيفيري
النادي : مصر للمقاصة
وضم بورتو السويس، جون فيري مهاجم منتخب كينيا ولاعب مصر للمقاصة.
وكشف وائل علاء المشرف على الكرة بنادي بورتو السويس لـ FilGoal.com: "تم التعاقد رسميا مع جون أفيري مهاجم مصر للمقاصة".
وأضاف "تعاقدنا مع أفيري لمدة موسمين".
واختتم وائل علاء تصريحاته "سبق وأن أتممنا التعاقد مع عبد الرحمن جندية ومحمد جمال ومحمود بلية".
ويقود أشرف توفيق فريق بورتو السويس خلال منافسات الموسم الجديد.
ويفتتح بورتو السويس مشواره في الجولة الأولى من الدرجة الثانية بمواجهة الإعلاميين.
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