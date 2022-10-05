تشابي ألونسو مدربا لـ باير ليفركوزن

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 19:03

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني تعيين تشابي ألونسو نجم منتخب إسبانيا وريال مدريد الأسبق مديرا فنيا للفريق.

يأتي ذلك بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري الألماني منذ بداية الموسم الجاري مع المدرب السابق جيراردو سيواني.

وأكد باير ليفركوزن رحيل مدربه جيرارد سيواني وتعيين ألونسو بدلا منه.

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وتعد المرة هي الأولى لـ تشابي ألونسو التي يتولى فيها تدريب أحد الفرق في دوري ممتاز.

وقال ألونسو عقب توليه المهمة: "أعرف ليفركوزن جيدا منذ أن كنت في ألمانيا، لطالما كان يمتلك لاعبين رائعين، كما أنني أرى الكثير من الجودة في الفريق الحالي وهذه المهمة تثيرني كثيرا".

ويحتل ليفركوزن المركز 17 قبل الأخير بترتيب الدوري الألماني برصيد 5 نقاط.

تشابي ألونسو نجح في الصعود مع ريال سوسيداد (ب) إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم الماضي لأول مرة منذ موسم 1961\1962.

وقاد ألونسو الفريق الرديف لريال سوسيداد خلال 42 مباراة فاز في 10 وتعادل مثلهم وخسر 22 مباراة بمنافسات الموسم المنصرم من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وودع ريال سوسيداد ب منافسات دوري الدرجة الثانية الإسبانية بعد احتلاله المركز 20 بعد منافسة شرسة مالاجا وسبورتنج خيخون.

وأشرف ألونسو (39 عاما) على تدريب ريال سوسيداد (ب) حتى يونيو الماضي، بعد أن أشرف سابقا على تدريب فريق تحت 14 عاما في ريال مدريد بعد اعتزاله كرة القدم.

باير ليفركوزن تشابي ألونسو
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