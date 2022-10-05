تشالهان أوجلو يكشف دور لوكاكو في تسجيل هدف الفوز أمام برشلونة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 18:59

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر

كشف هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر دور زميله روميلو لوكاكو في تسجيل هدف الفوز أمام برشلونة.

وفاز إنتر على نظيره برشلونة بهدف تشالهان أوجلو في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال تشالهان أوجلو عقب المباراة: "تحدثت إلى أندريه أونانا ولوكاكو قبل المباراة، روميلو قال لي أن أسدد على الجانب الأيمن، لأن هذه هي نقطة ضعف تير شتيجن".

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وأضاف "لقد كانت تسديدة جيدة، لكن النقاط الثلاث هو ما يهم حقا".

وغاب لوكاكو عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض إليها نهاية أغسطس الماضي ولم يتحدد موعد عودته بعد.

ويحل إنتر ضيفا على برشلونة يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويتفوق إنتر على برشلونة برصيد ست نقاط في المركز الثاني بينما يتجمد رصيد الفريق الكتالوني عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وينفرد بايرن ميونيخ بصدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط.

روميلو لوكاكو إنتر برشلونة تير شتيجن
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