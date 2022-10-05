ماني: بنزيمة يستحق التتويج بالكرة الذهبية أكثر مني

يؤمن ساديو ماني مهاجم السنغال وبايرن ميونيخ أن كريم بنزيمة هداف ريال مدريد يستحق الحصول على الكرة الذهبية هذا العام.

النجم الفرنسي هو أبرز المرشحين لنيل الجائزة بعد تألقه الشديد مع ريال مدريد ومنتخب بلاده في الموسم الماضي.

وقال ماني في تصريحات لشبكة كانال بلس: "أعتقد أن كريم بنزيمة يستحق الكرة الذهبية هذا العام. لقد قدم موسما رائعا مع ريال مدريد".

وأضاف "لقد توج بنزيمة بدوري أبطال أوروبا وأعتقد أنه يستحق الجائزة بجدارة، أنا سعيد من أجله".

وتابع "أعلم أنني فزت بكأس الأمم الأفريقية مع السنغال، لقد كان ذلك مصدر فخر بالنسبة لي ولبلد بأسره".

وأتم "أنا سعيد حقا باللقب القاري الأول مع بلدي، لكني أعتقد أن كريم هو من يستحق الكرة الذهبية بكل صدق".

ويحصل أفضل لاعب في العالم على جائزة الكرة الذهبية 2022 يوم 17 أكتوبر في حفل يقام بالعاصمة الفرنسية باريس.

تواجد محمد صلاح النجم المصري وجناح ليفربول الإنجليزي بجوار ماني وبنزيمة ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية المقدمة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لعام 2022.

ولأول مرة منذ 2006 يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القائمة المرشحة، بينما يغيب أيضا البرازيلي نيمار لأول مرة منذ 2011.

وشهدت القائمة تواجد رباعي إفريقي: محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز والإيفواري سيباستيان هالير.

وتواجد صلاح في المركز السادس في نسخة 2018، والخامس في 2019 والسابع في 2021.

ويُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 7 ألقاب آخرها نسخة العام الماضي.

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