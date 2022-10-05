تعرف على القناة الناقلة لمباراة الاتحاد المنستيري والأهلي
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 18:39
كتب : FilGoal
أعلن التليفزيون الوطني التونسي الحصول على حقوق بث مباراة الاتحاد المنستيري والأهلي في دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب الأهلي ضد الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل.
وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.
وسيتم إذاعة المباراة عبر قناة الوطنية التونسية الأولى.
ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة.
وكان الاتحاد المنستيري تأهل لهذا الدور بعد تخطي الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول من البطولة.
أما الأهلي فتأهل بشكل مباشر إلى دور الـ32 بسبب التصنيف.
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