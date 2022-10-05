كرة يد - سيسا يخضع لأشعة عاجلة بعد إصابته في مواجهة الأهلي ضد الترجي

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 18:14

كتب : FilGoal

أحمد هشام سيسا - كرة يد الأهلي

كشف الأهلي عن خضوع أحمد هشام "سيسا" لاعب فريق اليد لأشعة طبية عاجلة بعد إصابته خلال مواجهة الترجي.

وتغلب الأهلي على الترجي بنتيجة 28-21 في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ليتصدر الأحمر مجموعته.

وتعرض سيسا لإصابة قوية في الفك خلال المباراة وتوجه اللاعب إلى تونس العاصمة لإجراء الآشعة لتحديد درجة الإصابة وبرنامج العلاج المناسب.

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ويلعب الأهلي أمام رابع المجموعة الأولى في ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد غدا الخميس.

ويواجه الأحمر ربع النهائي مع رابع المجموعة الثانية والتي تضم الزمالك والإفريقي وريد ستار وفاب.

وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد في تونس حتى يوم 9 من شهر أكتوبر الجاري.

ويواجه الزمالك أمام الإفريقي في ختام دور المجموعات مساء اليوم الأربعاء.

الأهلي فاز في أول ثلاث مباريات لحساب دور المجموعات على فلاورز البينيني بنتيجة 40-11، وعلى وفاق عين توتة الجزائري بنتيجة 36-17 وأخيرا جيه إس كيه الكونغولي 39-14.

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