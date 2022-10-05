تقييم صلاح أمام رينجرز من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 17:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ورينجرز

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك جلاسكو رينجرز الاسكتلندي وصنع بعض الفرص الخطيرة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الحمر 2-0.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام رينجرز حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول، كان المدافع ترينت ألكسندر أرنولد، فوصل متوسط تقييمه لـ8.1 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد ارتفع إلى 5 أهداف هذا الموسم.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 264 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 160 هدفا وأرسل 67 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول جلاسكو رينجرز
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