كرة سلة - الاتحاد السكندري يفتتح مشواره بفوز مريح على أهلي حلب في البطولة العربية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

أنس أسامة - كرة سلة الاتحاد السكندري

افتتح فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة مشواره في البطولة العربية للأندية بالفوز على أهلي حلب السوري.

وتغلب الفريق السكندري على نظيره السوري بنتيجة 99-52 في افتتاح مباريات دور المجموعات بالبطولة العربية.

ويشارك ناديي الأهلي والاتحاد في البطولة العربية رجال، إذ يشارك الأهلي بصفته حامل اللقب، بعدما توج باللقب لأول مرة في النسخة الماضية.

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وتقام البطولة العربية في دولة الكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وتفوق الاتحاد منذ بداية الفترة الأولى والتي حسمها بفارق 14 نقطة بنتيجة 25-11.

أما الفترة الثانية فوسع زعيم الثغر الفارق ووصلت النتيجة إلى 53-27.

وحاول فريق أهلي حلب السوري تقليص الفارق في الفترة الثالثة ولكن نجح لاعبو الاتحاد السكندري في زيادة الفارق مجددا وانتهت الفترة بنتيجة 73-41.

وهدأ اللقاء في الفترة الرابعة والأخيرة بعدما حسم الاتحاد المباراة معنويا بفارق النقاط لتنتهي المباراة بنتيجة 99-52.

ويقع الاتحاد في المجموعة الأولى بجوار أندية أهلي حلب السوري والكويت الكويتي وأهلي بنغازي الليبي.

وجاء موعد مباريات الاتحاد كالآتي:

الخميس 6 أكتوبر

أهلي بنغازي × الاتحاد السكندري (4:00 عصرا)

السبت 8 أكتوبر

الكويت الرياضي × الاتحاد السكندري (6:00 مساء)

وتذاع كافة مباريات البطولة على قناتي دبي الرياضية والكويت الرياضية.

وتقام منافسات ثمن النهائي يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أكتوبر بينما ربع النهائي يوم الأربعاء.

وتختتم البطولة يوم السبت 15 أكتوبر بإقامة النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.

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