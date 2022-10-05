انتهت إفريقيا كرة يد - الزمالك (31)-(33) الإفريقي.. نهاية المباراة
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 17:25
كتب : FilGoal
يلعب الزمالك أمام الإفريقي التونسي في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويحتل الفائز صدارة المجموعة بينما الخاسر سيكون في الوصافة.
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نهاية المباراة
ق60 الزمالك يقلص الفارق 33-31
ق53 الإفريقي متقدم 29-25
ق51 الإفريقي يسجل مجددا والنتيجة 27-24
ق48 الإفريقي متقدم 25-24
ق45 الإفريقي يتقدم بهدفين مجددا 23-21
ق39 التعاااال مجددا 20-20
ق37 التفوق التونسي مستمر 20-18 للإفريقي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الإفريقي 18-17
ق30 رمية جزائية في الثانية الأخيرة
ق23 التعادل 12-12
ق19 تقدم الإفريقي بفارق
ق15 تقدم الإفريقي بنتيجة 8-7
ق4 هدف أول للزمالك بعد مرور أربع دقائق
انطلاق المباراة
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