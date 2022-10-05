انتهت إفريقيا كرة يد - الزمالك (31)-(33) الإفريقي.. نهاية المباراة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 17:25

كتب : FilGoal

الزمالك - سبورتنج - كرة يد

يلعب الزمالك أمام الإفريقي التونسي في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الفائز صدارة المجموعة بينما الخاسر سيكون في الوصافة.

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نهاية المباراة

ق60 الزمالك يقلص الفارق 33-31

ق53 الإفريقي متقدم 29-25

ق51 الإفريقي يسجل مجددا والنتيجة 27-24

ق48 الإفريقي متقدم 25-24

ق45 الإفريقي يتقدم بهدفين مجددا 23-21

ق39 التعاااال مجددا 20-20

ق37 التفوق التونسي مستمر 20-18 للإفريقي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الإفريقي 18-17

ق30 رمية جزائية في الثانية الأخيرة

ق23 التعادل 12-12

ق19 تقدم الإفريقي بفارق

ق15 تقدم الإفريقي بنتيجة 8-7

ق4 هدف أول للزمالك بعد مرور أربع دقائق

انطلاق المباراة

كرة يد الزمالك الإفريقي
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