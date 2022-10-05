كل صفقات الدوري المصري لموسم 2022-2023
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 17:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية لـ كل صفقات أندية الدوري المصري قبل انطلاق موسم 2022-2023.
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كل صفقات الدوري المصري لموسم 2022-2023 37 دقيقة | ميركاتو