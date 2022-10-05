المصري بالسلوم لـ في الجول: تم التعاقد مع نادي إنبي لرعاية الفريق

أعلن نادي المصري بالسلوم عبر FilGoal.com اتفاقه مع نادي إنبي على رعاية الفريق لمدة موسم.

وقال رمضان ناجي رئيس النادي لـFiLGoal.com: "تم الاتفاق مع نادي إنبي على رعاية فريقنا لمدة موسم".

وأضاف "عقد الرعاية قابل للتجديد، سيكون عطية صابر مدربا للفريق بتواجد 20 لاعبا من مواليد 2001 في فريق إنبي مع 6 من لاعبينا فوق السن".

وتابع "ربما يتم استعارة أحد لاعبي الفريق الأول لنادي إنبي".

ويتواجد فريق المصري بالسلوم في الدرجة الثانية للدوري.

وأعلن بعدها نادي إنبي بشكل رسمي اتفاقه مع المصري بالسلوم على رعاية الفريق.

وأوضح FilGoal.com في وقت سابق عن اقتراب اتفاق إنبي مع المصري بالسلوم لرعاية النادي.

وكشف شريف أبو الغيظ المتحدث الرسمي لنادي إنبي في وقت سابق عن تفكير النادي في الاستثمار في أحد أندية الدرجة الثانية للاستفادة من الناشئين.

وقال شريف أبو الغيط في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "نفكر في الاستثمار في أحد أندية القسم الثاني من أجل زيادة قاعدة النادي وقطاع الناشئين".

وأضاف "لدينا قطاع ناشئين قوي ولاعبين على مستوى عال، فلماذا نخسرهم؟".

وتابع "نرعب في أن يلعبوا في مكان آخر لاكتساب الخبرات، ندرس الأمر في الفترة الحالية".

وواصل "تعاقدنا مع لاعبين على المستوى وما زلنا في مفاوضات للتعاقد مع مهاجم أجنبي وجناح مصري".

واستطرد "سيظهر أكثر من لاعب ناشئ على مستوى عال خلال الموسم المقبل على رأسهم صلاح زايد وكالوشا وسيف الخشاب وغيرهم".

وأتم "هدفنا المنافسة على المربع الذهبي في نهاية الموسم".

وضم إنبي قد ضم 11 صفقة حتى الآن جاءت كالآتي:

سيف الخشاب مدافع سبورتنج وصلاح زايد جناح دكرنس وعلي أوسكار جناح دمنهور وأحمد خليل كالوشا من النصر لمدة خمسة مواسم.

بجانب الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي مقابل رحيل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا، والصربي ديجان ميليج، ومحمد ناصر من إيسترن كومباني ورمضان مصطفى من مصر للمقاصة.

والتونسي مروان صحراوي مدافع فيوتشر في صفقة انتقال حر، وأخيرا رفيق كابو من صفوف وادي دجلة رسميا في صفقة انتقال حر.