مران الأهلي- تاو وعمار حمدي يواصلان التأهيل.. ومحاضرة فنية من كولر

عقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وتحدث كولر عن بعض الأمور الفنية والتخطيط للمرحلة المقبلة استعدادا لملاقاة الاتحاد المنستيري التونسي.

فيما واصل الثنائي بيرسي تاو، وعمار حمدي، التأهيل على هامش المران الصباحي الذي خاضه الفريق صباح اليوم الاربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى الثنائي فقرات التأهيل، في إطار تجهيز كل منهما للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وكان أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي قد كشف عن استكماله للملف الطبي للاعبين تمهيدا لإرساله للاتحاد الإفريقي قبل انطلاق مشوار الفريق في البطولة.

وكان الأهلي خاض ثلاث وديات أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش استعدادا للموسم الجديد.

وفاز الأهلي على بتروجت بخمسة أهداف لهدف، وعلى أسوان بهدفين لهدف.

فيما تعادل مع طلائع الجيش سلبيا بدون أهداف.