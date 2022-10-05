الصفقة الـ 20.. أسوان يتعاقد مع أحمد حمودي

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 16:12

كتب : FilGoal

توقيع أحمد حمودي مع أسوان

أعلن نادي أسوان تعاقده مع أحمد حمودي لاعب المصري السابق في صفقة انتقال حر.

وأشار النادي إلى أن الجناح الأيمن قد وقع مع أسوان لمدة موسمين مقبلين.

ووقع اللاعب في حضور إيهاب منصور عضو مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير الرياضي.

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صاحب الـ 32 عاما قضى الموسم الماضي مع المصري وشارك خلاله في 26 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف.

وسبق لحمودي أن لعب في صفوف كلا منه سموحة وبيراميدز والزمالك والأهلي، كما خاض فترة احتراف في أوروبا مع بازل السويسري.

وأًصبح حمودي هو الصفقة الـ 20 لأسوان خلال فترة الانتقالات الحالية.

وضم أسوان حتى الآن كل من الجابوني ماليك إيفونا ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار والليبي محمود بن والي وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح وعماد فتحي وديلسون كاموني وعلي فتحي ومحمد عطوة وعمرو حسام وباي كامارا.

وتراجع أسوان عن ضم محمود بن والي.

وخسر أسوان من الأهلي وديا ، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we السلام.

فيما انتصر على المنيا بنتيجة 2-1 وديا ضمن استعدادات الفريق الجنوبي للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وخاض أسوان مباراته الودية الأخيرة ضد الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق.

أحمد حمودي أسوان الدوري المصري
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