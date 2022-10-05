كرة يد - الأهلي يتصدر المجموعة في إفريقيا بانتصار كبير على الترجي

حقق فريق الأهلي لكرة اليد انتصاره الرابع في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي.

وتستضيف تونس النسخة 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين، وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

وتفوق الأهلي بنتيجة 28-21.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-11 قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني.

وتعرض أحمد هشام "سيسا" لاعب الأهلي لإصابة قوية في الفك غادر بسببها المباراة في الشوط الأول.

ويلعب الأهلي في ربع النهائي مع رابع المجموعة الثانية والتي تضم الزمالك والإفريقي وريد ستار وفاب.

الأهلي فاز في أول ثلاث مباريات لحساب دور المجموعات على فلاورز البينيني بنتيجة 40-11، وعلى وفاق عين توتة الجزائري بنتيجة 36-17 وأخيرا جيه إس كيه الكونغولي 39-14.