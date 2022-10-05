تقرير إسباني يكشف تفاصيل إصابة سيبايوس ومدة غيابه

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 15:52

كتب : FilGoal

سيبايوس - ريال مدريد

يفقد ريال مدريد خدمات داني سيبايوس لاعب الوسط خلال الفترة المقبلة بعد تعرضه للإصابة.

داني سيبايوس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكشفت إذاعة "كوبي " الإسبانية عن تعرض سيبايوس للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية بطول ١ سم.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن سيبايوس سيغيب عن ريال مدريد ما بين 4 إلى 5 أسابيع.

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وسيخوض ريال مدريد آخر مباراة أمام قادش يوم 9 أو 10 نوفمبر، قبل التوقف الدولي لخوض منافسات كأس العالم في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

سيبايوس شارك خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد في 9 مباريات معظمهم كبديل وصنع هدفا وحيدا.

صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن هناك مفاوضات جارية بين ريال مدريد وسيبايوس من أجل التجديد حتى 2025 وبراتب مشابه لما يتحصل عليه الآن.

وكان سيبايوس عاد إلى ريال مدريد بعد موسمين من الإعارة لصفوف أرسنال.

سيبايوس ريال مدريد
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