كرة سلة - الأهلي يكتسح الميناء اليمني في بداية حملة الدفاع عن لقب البطولة العربية

حقق فريق سلة الأهلي فوزا كاسحا على الميناء اليمني بنتيجة 132-53 في أولى مباريات البطولة العربية لكرة السلة.

ويشارك فريقا الأهلي والاتحاد من مصر في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.

ويشارك ناديي الأهلي والاتحاد في البطولة العربية رجال، إذ يشارك الأهلي بصفته حامل اللقب، بعدما توج باللقب لأول مرة في النسخة الماضية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم: الرياضي اللبناني – الغرافة القطري – الميناء اليمني.

وأنهى الأهلي الربع الأول متفوقا بنتيجة 34-14، ثم عزز تفوقه بنتيجة 71-23 في الربع الثاني.

في الربع الثالث تفوقه بنتيجة 97-46، وانتهت المباراة بنتيجة 132-53.

ونجح عمرو زهران لاعب الأهلي في تسجيل أكبر عدد من النقاط برصيد 30 نقطة.

أما ثنائي الأهلي المحترف والتر هودج ومايكل فاكوادي فسجل كل منهما 17 و16 نقطة على الترتيب.

جدول مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة المجموعات:

الجمعة 7 أكتوبر

الغرافة القطري × الأهلي (2:00 ظهرا)

السبت 8 أكتوبر

الأهلي × الرياضي اللبناني (4:00 عصرا)

وتذاع كافة مباريات البطولة على قناتي دبي الرياضية والكويت الرياضية.

وتقام منافسات ثمن النهائي يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أكتوبر بينما ربع النهائي يوم الأربعاء.

وتختتم البطولة يوم السبت 15 أكتوبر بإقامة النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.